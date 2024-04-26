Защитник «Сочи» Дркушич расстроился из-за увольнения Абаскаля: «Неприятно слышать, что кто-то остался без работы»

Ваня Дркушич, футболист «Сочи», рассказал об ощущениях после победы над «Спартаком».

Напомним, 13 апреля «Сочи» на своём поле нанёс поражение «Спартаку», встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Морено. На следующий день «Спартак» сообщил о прекращении сотрудничества с Гильермо Абаскалем.

- После матча мы все радовались, впервые за долгое время смогли победить. Когда прочитал, что «Спартак» уволил тренера, то были неприятные ощущения. Его семья жила в Москве, привыкла к этой жизни. Так что было неприятно слышать, что кто-то остался без работы, - сказал защитник в эфире «Матч премьер».

29 апреля «Сочи» у себя дома примет «Факел», который сегодня объявил об увольнении Сергея Ташуева. Матч начнётся в 17:30 по московскому времени.