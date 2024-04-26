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Гаджиев предположил, почему не перенесли матч между «Ахматом» и «Сочи»

26 Апреля 2024 • 20:24 Комментировать
Ахмат
1:0
Сочи

Гаджи Гаджиев, ранее тренировавший ряд российских клубов, высказался о ситуации вокруг матча «Ахмат» - «Сочи».

Напомним, матч между этими командами прошёл 25 апреля в Грозном и завершилась победой «Ахмата» со счётом 1:0.

Перед началом встречи главный тренер сочинской команды Роберт Морено заявил, что 14 футболистов «Сочи» отправились. В «Ахмате» позже опровергли обвинения сочинцев.

«Сочи» с 19 баллами в активе идёт на последней строчке в таблице, «Ахмат», у которого 26 очков, занимает 12 место.

- Это, конечно, значительное количество. Но какая причина? Для её выяснения нужно проводить расследование. А без этого ни десятки, ни сотни предположений не составят даже одного доказательства, - цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Также Гаджиев предположил, что РПЛ отказалась переносить эту игру из-за плотного календаря в завершающей стадии сезона.


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