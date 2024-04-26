Широков - о мотивации футболистов РПЛ: «Придумали себе отмазку»

Мотивация футболистов не должна зависеть от участия команды в еврокубках. Такого мнения придерживается бронзовый призёр Евро-2008 в составе сборной России и обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Роман Широков.

«16 команд на 25 футболистов умножьте - 400 игроков. Дай бог, 2-3 команды в еврокубках играет. У 375 футболистов какая мотивация? Придумали себе отмазку», - цитирует экс-футболиста «РИА Новости».

Добавим, что российские клубы исключены из состава участников еврокубков с марта 2022 года. РФС несколько раз возвращался к переговорам с УЕФА по данному вопросу, но недавно признал, что они зашли в тупик. При этом глава союза Александр Дюков допустил, что Россия может юридически уйти из Европы и перейти в Азию.