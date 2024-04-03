Польский «Заглембе» из Сосновца обратился в полицию после избиения тренера

Польский клуб «Заглембе», что базируется в городе Сосновец, обратился в полицию. Об этом официально сообщает пресс-служба команды в соцсетях.

Обращение связано с избиением фанатами главного тренера команды Александра Хацкевича. Белорус ранее был вызван фанатами клуба на беседу по факту ужасных результатов в этом сезоне, а после – избит. Об этом подробнее мы писали тут.

Напомним, что «Заглембе» идёт во втором по силе дивизионе Польши лишь на 18-м, последнем месте турнирной таблицы. В активе у команды – 13 набранных очков, а отставание от 17 места просто огромно на данный момент – восемь баллов.