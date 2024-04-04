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Уткин получил специальную награду «За вклад в развитие спортивной журналистики России»

04 Апреля 2024 • 22:06 Комментировать

Сегодня, 4 апреля, состоялась пятая церемония вручения международной премии в области спорта и букмекерства – «Премия РБ 2024».

Специальную награду «За вклад» в развитие спортивной журналистики России» получил бывший журналист и футбольный комментатор Василий Уткин, который 19 марта ушёл из жизни.

Награду получил бизнес-партнёр Уткина Сергей Меньшиков.

Напомним, Уткин стал известен в середине 1990-х годов как комментатор на «НТВ Плюс». Позже он работал на СТС, на радио, на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport. Также Уткин вёл свой YouTube-канал, где высказывал своё мнение о последних событиях из мира спорта.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим комментатором.


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Василий Уткин
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