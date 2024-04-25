Федотов: Отдай Агапов раньше на Мусаева, была бы голевая комбинация

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- В первом тайме и в некоторых предыдущих встречах очень активно вперед выдвигался Агапов. Во втором - эти выдвижения сошли на нет. Почему так произошло?

- Не то, что сошли. Были подключения. Мы чуть-чуть, может быть, раньше, своевременно его не задействовали. Подключения были, в частности в конце матча, когда он убегал по флангу и с нарушением правил был остановлен, судья почему-то это не заметил. Это было как раз под нашей скамейкой. Хороший проход, нужно было чуть пораньше отдать передачу на Мусаева, он был по центру. Была бы голевая комбинация.

- Насколько для вас тревожным был момент, когда в первом тайме мяч попал в руку Чалову и немного подвешенной была игра - будут просматривать или нет?

- Сейчас уже всего боишься. Там чисто такой игровой эпизод, мяч от земли. Там нет руки, ты не в площади ворот, ты с этим мячом ничего не делаешь, не мешаешь сопернику забить гол. Чирк - всё на усмотрение его величества. Поэтому всегда там 50/50. Кто придумывает правила? Всегда возникают вопросы.

- Если не секрет, о чем уже успели поговорить с футболистами в раздевалке?

- Поблагодарили за эту хорошую командную работу, хороший командный футбол, ту страсть, те проявления коллективного футбола. Единственное, что голов забитых мы сегодня не увидели. Тем не менее, заносим в актив. Это показывает то, что должным образом, порох есть, его всегда нужно держать сухим.