Червиченко — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Ничья — самый справедливый результат этого матча»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко дал комментарий после перенесённого матча 21-го тура первенства России между ЦСКА и «красно-белыми» (0:0).

«Не всё так плохо. Я параллельно смотрел матч «Ахмат» — «Сочи» — там всё гораздо скучнее. Нельзя сказать, что дерби прямо скучное. Первый тайм был повеселее. Ничья — самый справедливый результат этого матча», — приводит слова функционера издание «Чемпионат».

После этой встречи коллектив Владимира Слишковича располагается на пятой позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Команда заработала 39 баллов.

Что касается подопечных Владимира Федотова, то они находятся на седьмой строчке, набрав 38 очков.