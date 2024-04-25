Садулаев: «Мы знали, сочинцы в пас играют, поэтому мы играли от обороны»

Лучший футболист встречи «Ахмат» - «Сочи» Лечи Садулаев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.
- Очень хорошие впечатления, очень важный матч был, выиграли и очень рады. Спасибо нашим болельщикам.
- Какая задача и обстановка была на сегодняшнюю игру? Много очень «Сочи» владел мячом. Вы предполагали это?
- Мы знали, они в пас играют, поэтому мы играли от обороны. Всё получилось у нас.
- Ты забил сегодня просто шикарный гол. Вообще в молодежной лиге ты забивал подобное?
- Да, в молодежке забивал, в центр смещался и видел. Слава богу.
- Сейчас две победы подряд позволяют даже покинуть зону стыков. Насколько это вас раскрепостит еще больше?
- Нам надо сейчас готовиться, через два дня у нас игра, будем готовиться против Нижнего.
- Ты давно не забивал после травмы. Насколько соскучился по голам?
- Это нам всем даст уверенность. Я тоже очень рад, что забил сегодня.
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