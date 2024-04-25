Садулаев: «Мы знали, сочинцы в пас играют, поэтому мы играли от обороны»

Лучший футболист встречи «Ахмат» - «Сочи» Лечи Садулаев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Очень хорошие впечатления, очень важный матч был, выиграли и очень рады. Спасибо нашим болельщикам.

- Какая задача и обстановка была на сегодняшнюю игру? Много очень «Сочи» владел мячом. Вы предполагали это?

- Мы знали, они в пас играют, поэтому мы играли от обороны. Всё получилось у нас.

- Ты забил сегодня просто шикарный гол. Вообще в молодежной лиге ты забивал подобное?

- Да, в молодежке забивал, в центр смещался и видел. Слава богу.

- Сейчас две победы подряд позволяют даже покинуть зону стыков. Насколько это вас раскрепостит еще больше?

- Нам надо сейчас готовиться, через два дня у нас игра, будем готовиться против Нижнего.

- Ты давно не забивал после травмы. Насколько соскучился по голам?

- Это нам всем даст уверенность. Я тоже очень рад, что забил сегодня.