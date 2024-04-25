Адиев - о проблемах игроков «Сочи»: «Нас это абсолютно не интересовало»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- Эмоции, конечно, положительные. Мы в тяжелой турнирной ситуации находимся, плюс соперник в такой же находился. Понятно, что очень тяжелая и вязкая игра была. Мы очень рады, что нам удалось в столь сложной и вязкой игре одержать победу.

- Сегодня «Сочи» опоздал, определенные разговоры ходили о том, что много игроков у них заболели, отравились. Как вы вообще реагировали? Насколько было тяжело сохранить концентрацию и вам, и футболистам?

- Вы знаете, мой посыл уже давным-давно сформирован. Говорят всегда и всегда будут говорить, когда мы дома проиграли 1:7, тоже многое говорили. Мы вообще не должны на эти вещи смотреть, что говорят. Мы должны готовиться, я как тренер должен готовить свою команду, а футболисты должны готовиться к выходу на поле. Вот весь посыл. Нас это абсолютно не интересовало. Было назначенное время 20:30. В 20:30 моя команда появилась на поле, как и всё обговорено было.

- Сегодня вы впервые как главный тренер выиграли на «Ахмат Арене». Какие это эмоции для человека, который родился и вырос в Грозном?

- Когда мы дома проиграли «Локомотиву» (0:2), я зашел и сказал штабу: «Теперь я понял, что такое выходить на свою арену в своем городе, со своим родным клубом». Это действительно очень больно, когда ты выходишь и проигрываешь. Это очень приятно, это непередаваемые чувства, это что-то с детства идет, когда ты на своей арене при поддержке болельщиков выигрываешь матч.