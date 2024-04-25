Слишкович: «Осталось сожаление, что не выиграли»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Дерби получилось своеобразным, без голов, практически без моментов. Как по-тренерски оно ощущалось с бровки?

- Я бы тоже сказал, что, может быть, обе команды больше думали не проиграть в дерби, чем выиграть его. Конечно, ни ЦСКА, ни «Спартак» не хотели такой матч проиграть. Может быть, такое чувствовалось, но не могу не сказать свое мнение, что «Спартак» сегодня имел более опасные моменты, чем у соперника. Практически одну ошибку допустили во втором тайме, когда Хлусевич сделал возможность ЦСКА забить гол. Но если смотреть, например, в первом тайме удар Пруцева, потом Соболев не атаковал первую штангу, когда Угальде на левую сторону пошел. Соболев и Зиньковский во втором тайме. Да, можно сказать, что счет 0:0 справедливый, но останется ощущение, что можно было выиграть.

- Перед игрой вы отмечали как раз важную роль Соболева как человека, который должен принимать мячи, человека, на которого должны идти передачи. Показалось, что если он и принимал мячи и получал передачи, то слишком далеко от ворот. Почему так получалось?

- Он был далеко от ворот, но должен стоять и фиксировать Мойзеса, чтобы дать возможность Угальде и Медине отойти назад и взять мяч. Это получилось много раз, но, к сожалению, когда мы это делали, не было хорошей передачи вперед. Тоже опаздывали крайние несколько раз, так получилось.

- Сегодня важную роль, как всегда, сыграл Бабич. Он пропускал матч против «Ростова». Как его здоровье, насколько довольны его действиями персонально?

- Я очень доволен Срджаном. Были вопросы перед игрой. У него есть маленькая травма, которая ему мешает уже долго, но он мне сказал, что его ничего не интересует, он хочет играть и победить в дерби. Я как тренер что могу сказать? Конечно, если ты готов, конечно, играй.

- В концовке как раз был опасный штрафной, и Бабич решил на исполнение пробить в тот угол, где находился Акинфеев. Не было ли разочарования после этого стандарта? Могли чуть лучше его использовать?

- Могли - не могли. Он пробил, а Акинфеев остался в том углу. Он надеялся, что он пойдет к другому, может быть, Акинфеев не был уверен, кто будет бить - Бабич или Зиньковский. Конечно, он пробил, но не отличился. В следующий раз получится.

- Вы сказали о том, что есть некоторая недосказанность после матча. Но вот сейчас по ощущениям, больше удовлетворения от того, что удалось провести хорошую плотную игру и не проиграть, или разочарования от того, что все-таки не удалось забить?

- Разочарования, потому что каждую игру «Спартак» готовится выиграть. И мы сегодня готовили игру, но, к сожалению, не успели. Ничья, закончилось, но осталось немного сожаления, что не выиграли.