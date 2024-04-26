​Сёмин: «Ситуация в чемпионате интригующая»

После поражения питерского «Зенита» от «Рубина» неожиданно обострилась турнирная ситуация - теперь действующий чемпион страны опережает «Краснодар» лишь на одно очко. Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России, Юрий Сёмин, считает ситуацию за пять туров до конца чемпионата весьма интересной:

- Ситуация действительно интригующая. И эта ситуация за счёт того, что команды из другой части таблицы периодически делают сюрпризы. Но это в то же время говорит о том, что лидеры - и «Краснодар», и «Зенит», и «Динамо» - отдельные матчи играют не на сто процентов своих возможностей, - цитирует слова Сёмина Rusfootball.info.

Напомним, что в российском чемпионате позади 25 туров.