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​Никита Медведев: «Мы идём от игры к игре»

26 Апреля 2024 • 02:39 Комментировать
Урал
0:1
Ростов

Голкипер «Ростова» Никита Медведев пообщался с журналистами после того, как его команда обыграла в гостевом матче «Урал». По мнению Медведева, за пять туров до конца чемпионата ещё преждевременно говорить о том, какое место в турнирной таблице займёт его команда - равно как и о перспективах в Фонбет Кубке России.

- Не будем забегать дальше, все мечтают забраться в чемпионате повыше и, наверное, выиграть Кубок, но мы идем от игры к игре. Главная – следующая игра, - цитирует слова Медведева Rusfootball.info.

В настоящий момент ростовский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Никита Медведев

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