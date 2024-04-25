Денисов — о матче ЦСКА — «Спартак»: «Самое скучное дерби»

Игрок обороны «Спартака» Даниил Денисов высказался о матче 21-го тура первенства России с ЦСКА (0:0).

«Расстроен, что не удалось выиграть. Игра была до гола. Наверное, за время моей игры — самое скучное дерби. Во втором тайме было много пауз, это сбило темп. Конкретные моменты надо пересматривать», — цитирует футболиста издание Sport24.

Также защитник добавил, что «красно-белые» будут стараться до конца бороться, чтобы попасть в тройку лучших РПЛ по итогам сезона.

После этой встречи коллектив Владимира Слишковича располагается на пятой позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Команда заработала 39 баллов.

Что касается подопечных Владимира Федотова, то они находятся на седьмой строчке, набрав 38 очков.