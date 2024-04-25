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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Морено: «Стыдно, что в такой лиге позволяют такие ситуации»

25 Апреля 2024 • 23:40 Комментировать
Ахмат
1:0
Сочи

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Стыдно, что в такой лиге, достаточно хорошей лиге, как Премьер-лига, чемпионат России позволяют такие ситуации. У нас было много игроков не готовых, но нам не разрешили перенести этот матч. Мы вынуждены были менять игроков по ходу матча, игроков тошнило. Это непозволительно, что в таком чемпионате такое происходит.

- Несмотря на это ваша команда показала весьма неплохой футбол.

- А представьте, что бы было, если бы мы были готовы на 100%.

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