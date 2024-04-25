Федотов: «Могли это дерби взять»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Напряжённое дерби, моментов по минимуму, если не сказать, что их практически не было, кроме одного с участием Облякова. Как в целом охарактеризуете эту игру? Матч упущенных возможностей - так говорят про те игры, где были моменты, а это матч упущенного чего?

- Упущенного чего? Никто не хотел уступать, было много единоборств. Наверное, не хватало хладнокровия при работе с мячом. Команды слишком быстро теряли мяч. Зато было очень много единоборств, очень много, скажем, столкновений, хорошей компактной игры, прессинга в исполнении двух команд. Единственное, что в заключительной стадии были хорошие выходы, хорошие моменты, где чуть-чуть хладнокровия, чуть-чуть точнее нужно было распорядиться мячом. Тогда голы бы пришли. Но был момент после ошибки Хлусевича, стопроцентный. К сожалению, чуть-чуть не докрутили. А так могли это дерби взять.

- Пара ударов в створ за всю игру - чем это можно объяснить?

- Соперник очень компактно и дисциплинированно оборонялся. Еще раз говорю: не хватило хладнокровных действий, четко сработать с мячом, четко вложить в ножку, подготовить удар. Здесь было немножко лишней суеты.

- Когда по итогам прошлого тура потеряли и Рошу, и Дивеева, многие предполагали, что сегодня опять Зделара опустите на позицию центрального защитника. Сегодня там сыграл Матвей Лукин. Насколько это решение оправдало себя?

- Были моменты. В составе «Спартака» есть хорошие мастера. Были моменты, где, может быть, можно было сыграть чуть надежнее и увереннее. Тем не менее, будем смотреть. Он со своей ролью справился. Думаем так. Мы оставили Сашу в центральной зоне, чтобы там у нас был порядок.