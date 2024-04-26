Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР

В шведском футболе не будет видеоассистентов арбитров. Большинство клубов выступили против внедрения ВАР, поэтому система не будет реализована. Об этом было объявлено официально.

Стоит сказать, что шведские болельщики не поддерживали ВАР. В этой системе они видели и продолжают видеть убийство искренних футбольных эмоций.

Швеция стала первой европейской страной, которая объявила об отказе от ВАР. При этом, понятное дело, система работает далеко не везде, ведь её внедрение требует значительных финансовых вложений.

Добавим, что действующим чемпионом Швеции является «Мальмё».