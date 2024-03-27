Дешам: «Я не собираюсь прыгать до потолка от радости после победы над Чили»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе над командой Чили в товарищеском матче со счётом 3:2.

Несмотря на успех в прошедшей встрече, специалист отметил, что физическое состояние его подопечных сейчас является не самым оптимальным, и в июне сборной Франции предстоит готовиться ещё усерднее.

«Я не собираюсь прыгать от радости до потолка, но выиграть этот матч после плохого начала (поражения от Германии) — это хорошо. Это в некоторой степени связано с уровнем физической подготовки и энергией, которые не является оптимальными», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы сборная Франции встретится с командами Австрии, Нидерландов и Польши.