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Дешам: «Я не собираюсь прыгать до потолка от радости после победы над Чили»

27 Марта 2024 • 09:17 Комментировать
Франция
3:2
Чили

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе над командой Чили в товарищеском матче со счётом 3:2.

Несмотря на успех в прошедшей встрече, специалист отметил, что физическое состояние его подопечных сейчас является не самым оптимальным, и в июне сборной Франции предстоит готовиться ещё усерднее.

«Я не собираюсь прыгать от радости до потолка, но выиграть этот матч после плохого начала (поражения от Германии) — это хорошо. Это в некоторой степени связано с уровнем физической подготовки и энергией, которые не является оптимальными», — приводит слова Дешама L'Equipe.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы сборная Франции встретится с командами Австрии, Нидерландов и Польши.

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