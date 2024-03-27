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Аргентина без Месси победила Коста-Рику

27 Марта 2024 • 08:34 Комментировать
Аргентина
3:1
Коста-Рика

В ночь с 26 на 27 марта состоялась товарищеская встреча между сборными Аргентины и Коста-Рики. Действующие чемпионы мира отпраздновали победу со счетом 3:1. Голами в составе «альбиселесте» отметились Анхель ди Мария, Алексис Макаллистер и Лаутаро Мартинес. В составе проигравших мяч престижа забил форвард «Спартак» Манфред Угальде.

Отметим, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси пропустил матч из-за повреждения.

Протокол игры  
Аргентина3:1Коста-Рика
  34'Угальде Манфред (0:1)
(1:1) Ди Мария Анхель52'  
(2:1) Макаллистер Алексис56'  
(3:1) Мартинес Лаутаро77'  
Бенитес ВальтерМолина НауэльРомеро КристианОтаменди Николас   82' (Песселья Херман (   82' ) Тальяфико НиколасЛо Чельсо Джовани   72' (Де Пауль Родриго (   72' ) Макаллистер Алексис   60' (Паредес Леандро (   60' ) Фернандес Энцо   82' (Гонсалес Николас (   82' ) Ди Мария Анхель   82' (Карбони Валентин (   82' ) Альварес ХулианГарначо Алехандро   71' (Мартинес Лаутаро (   71' )
Запасные: Гидо РодригесВалентини НиколасМартинес ЭмилианоБуонанотте ФакундоПерес НеуэнАрмани ФранкоБарко Валентин
Навас КейлорКасканте ХулиоФаэррон ФернанКальво ФрансискоКирос ХаксельГало ОрландоСамора Альваро   80' (Агилар Элиас (   80' ) Агилера Брэндон   68' (Мадригал Уоррен (   68' ) Ласситер Ариэль   90' (Контрерас Антони (   90' ) Алькосер Хосимар   68' (Бренес Джефферсон (   68' ) Угальде Манфред   90' (Мора Хосеф (   90' )
Запасные: Варгас Хуан ПаблоТейлор ДжеральдБран АлехандроАрбойн ПаблоГамбоа АлексисСекейра ПатрикКеннет ВаргасЧаморро КевинКэмпбелл ХоэльЛопес Яэль
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