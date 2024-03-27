Аргентина без Месси победила Коста-Рику

В ночь с 26 на 27 марта состоялась товарищеская встреча между сборными Аргентины и Коста-Рики. Действующие чемпионы мира отпраздновали победу со счетом 3:1. Голами в составе «альбиселесте» отметились Анхель ди Мария, Алексис Макаллистер и Лаутаро Мартинес. В составе проигравших мяч престижа забил форвард «Спартак» Манфред Угальде.
Отметим, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси пропустил матч из-за повреждения.
Протокол игры
|34'Угальде Манфред (0:1)
|(1:1) Ди Мария Анхель52'
|(2:1) Макаллистер Алексис56'
|(3:1) Мартинес Лаутаро77'
Бенитес Вальтер•Молина Науэль•Ромеро Кристиан•Отаменди Николас 82' (Песселья Херман ( 82' ) •Тальяфико Николас•Ло Чельсо Джовани 72' (Де Пауль Родриго ( 72' ) •Макаллистер Алексис 60' (Паредес Леандро ( 60' ) •Фернандес Энцо 82' (Гонсалес Николас ( 82' ) •Ди Мария Анхель 82' (Карбони Валентин ( 82' ) •Альварес Хулиан•Гарначо Алехандро 71' (Мартинес Лаутаро ( 71' )
Навас Кейлор•Касканте Хулио•Фаэррон Фернан•Кальво Франсиско•Кирос Хаксель•Гало Орландо•Самора Альваро 80' (Агилар Элиас ( 80' ) •Агилера Брэндон 68' (Мадригал Уоррен ( 68' ) •Ласситер Ариэль 90' (Контрерас Антони ( 90' ) •Алькосер Хосимар 68' (Бренес Джефферсон ( 68' ) •Угальде Манфред 90' (Мора Хосеф ( 90' )
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