Аргентина без Месси победила Коста-Рику

В ночь с 26 на 27 марта состоялась товарищеская встреча между сборными Аргентины и Коста-Рики. Действующие чемпионы мира отпраздновали победу со счетом 3:1. Голами в составе «альбиселесте» отметились Анхель ди Мария, Алексис Макаллистер и Лаутаро Мартинес. В составе проигравших мяч престижа забил форвард «Спартак» Манфред Угальде.

Отметим, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси пропустил матч из-за повреждения.