Саутгейт – об игре сборной Англии: «Доволен многим из того, что увидел»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Бельгии (2:2).

Англичане дважды уступали в счёте, но смогли избежать поражения благодаря голу Джуда Беллингема на 95-й минуте.

«Джуд, конечно, сейчас в центре внимания. Этот дух соперничества, это желание бороться до конца – сегодня это сыграло ключевую роль в эпизоде с голом на последних минутах.

Вся команда демонстрировала правильный настрой, несмотря на присутствие в составе неопытных игроков. Нам противостояла сборная Бельгии, в которой есть по-настоящему выдающиеся футболисты. Я очень доволен многим из того, что увидел сегодня вечером», – заявил в послематчевом интервью Саутгейт.