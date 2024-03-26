«Манчестер Сити» может лишиться Стоунса на ближайшие матчи

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс получил травму в матче сборной Англии против Бельгии.

Гарет Саутгейт был вынужден заменить игрока «горожан» уже на десятой минуте – его место занял Джо Гомес, представляющий «Ливерпуль». Судя по всему, Стоунс повредил правую лодыжку в результате неудачного разворота. Покинув поле, 29-летний центрбек сразу направился в подтрибунное помещение.

31 марта «Манчестер Сити» проведёт важнейший матч против лондонского «Арсенала» в рамках Премьер-лиги. 9 апреля коллектив Хосепа Гвардиолы сыграет в Мадриде против «Реала» в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.