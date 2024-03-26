Райс – первый с 2005 года игрок «Арсенала», получивший капитанскую повязку в сборной Англии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс выведет сборную Англии на поле в качестве капитана.

25-летний игрок попал в стартовый состав «трёх львов» на товарищескую встречу со сборной Бельгии, которая стартует в 22:45 по московскому времени. По данным Squawka, Райс – первый за 19 лет действующий представитель «Арсенала», которому доведётся сыграть за сборную Англии с капитанской повязкой. В 2005 году это делал знаменитый экс-защитник Сол Кэмпбелл.

Сегодняшний поединок – 50-й для Деклана Райса в цветах национальной команды. На счету хавбека три забитых мяча с момента дебюта в марте 2019 года.