Тони забил свой первый гол за сборную Англии

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони отметился дебютным забитым мячом за сборную Англии.

Англичане неудачно начали товарищескую встречу с соперниками из Бельгии, пропустив уже на 11-й минуте, однако вскоре «трём львам» удалось отыграться усилиями Тони, проводящего лишь вторую игру в национальной команде. На 17-й минуте 28-летний форвард реализовал пенальти, который сам же и заработал. Для Тони это первый гол в цветах сборной.

Напомним, что Айвен Тони пропустил всю первую половину текущего клубного сезона – он был дисквалифицирован из-за ставок.

Текстовая онлайн-трансляция матча сборных Англии и Бельгии доступна на сайте LiveResult.