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Тони забил свой первый гол за сборную Англии

26 Марта 2024 • 23:20 Комментировать
Англия
1:2
Бельгия
1 1.75 X 3.70 2 4.60
2-й тайм

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони отметился дебютным забитым мячом за сборную Англии.

Англичане неудачно начали товарищескую встречу с соперниками из Бельгии, пропустив уже на 11-й минуте, однако вскоре «трём львам» удалось отыграться усилиями Тони, проводящего лишь вторую игру в национальной команде. На 17-й минуте 28-летний форвард реализовал пенальти, который сам же и заработал. Для Тони это первый гол в цветах сборной.

Напомним, что Айвен Тони пропустил всю первую половину текущего клубного сезона – он был дисквалифицирован из-за ставок.

Текстовая онлайн-трансляция матча сборных Англии и Бельгии доступна на сайте LiveResult.

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Сборная Англии Брентфорд айвен тони ещё теги

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