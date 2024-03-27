Беллингем спас сборную Англии на пятой добавленной минуте: Бельгии Тедеско не хватило дубля Тилеманса

Сборные Англии и Бельгии сошлись в контрольном матче. Товарищеская игра состоялась 26 марта на стадионе «Уэмбли».

Одна из главных афиш вторника схлестнула между собой сборные Англии и Бельгии. Мало того, что топ-команды не могли ударить в грязь лицом в статусном матче, так ещё и мотивация с прошлой игры перешла. Бельгия не забила и с трудом увезла 0:0 из Ирландии, а «три льва» вообще проиграли на «Уэмбли» Бразилии (0:1). Голов в марте соперники ещё не забивали, поэтому в бой были брошены лучшие доступные силы: Беллингем, Фоден, Тони, Тилеманс, Доку, Лукаку.

И команды действительно приберегли голы на очную встречу, ведь за первый тайм они уже пробили тотал. У Бельгии шикарно себя чувствовал Юри Тилеманс, прекрасно знакомый с АПЛ. За 36 минут полузащитник сообразил дубль. Сначала неосмотрительный вынос Пикфорда при попустительстве Майну подхватил Онана, Андре сразу сыграл на Тилеманса, а тот мгновенным ударом в угол застал врасплох того же Пикфорда – 0:1.

Затем сработала контратака, которую сам же Юри и начал. Длинная передача пошла на Лукаку, Ромелу продавил Данса и «шведой» вырезал во вратарскую, куда уже подоспел Тилеманс. Удар головой и мяч в сетке – 1:2. Да, именно 1:2, ведь между голами Тилеманса уместился и мяч Тони. Айвена сбили в своей штрафной площади Вертонген, сам же пострадавший реализовал пенальти, пробив в угол, когда уже Селс завалился в противоположный.

Кстати, Англия могла и вперёд выйти, но гол Боуэна не засчитали. Из офсайда Джаррод замкнул скидку Данка, дебютного гола за «трёх львов» не случилось. В отличие от того же Тони. Хозяева продолжали давить, второе кряду домашнее поражение их явно не устраивало. Майну эффектно накрыл Онану у штрафной площади, мяч отскочил к Беллингему, который обязан был вколачивать под перекладину с 12 метров, но умудрился махнуть выше ворот.

Фил Фоден на дриблинге дотащил мяч к чужой штрафной площади, собрал внимание защитников и покатил внутрь на Тони. Айвен разобрался в касание, однако с его ударом справился Селс. Сборная Бельгии держалась со скрипом. А один из самых красивых моментов получил 19-летний Майну. Беллингем ушёл от опекуна и набросил во вратарскую площадь, Тони поборолся, но пробить не сумел, зато отскок достался Кобби. Плотный выстрел тинейджера парировал Селс, вовремя «отстегнув» ногу.

И маячило уже второе кряду поражение перед Англией, но на пятой добавленной минуте, в последней атаке спас «трёх львов» Джуд Беллингем. Пикфорд мяч вынес, Уоткинс зацепился и продлил на Мэддисона, а Джеймс на 11-метровую отметку сыграл. Технично решил эпизод Джуд, которому позволили без помех пробить в угол – 2:2. Боевая ничья сборных Англии и Бельгии на «Уэмбли».