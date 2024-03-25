Саутгейт назвал капитана сборной Англии на матч с Бельгией

Во вторник вечером сборные Англии и Бельгии проведут товарищеский матч на «Уэмбли». «Три льва» постараются реабилитироваться перед болельщиками за субботнее поражение от Бразилии со счётом 0:1.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт сообщил журналистам, что с капитанской повязкой на поле выйдет полузащитник Деклан Райс. Для представителя «Арсенала» это будет 50-й матч за национальную команду.

Сборная Англии в настоящий момент ведёт подготовку к чемпионату Европы. Континентальный футбольный форум пройдёт в Германии летом.

Сборная Англии выйдет на второй тайм без фамилий на футболках - известна причина