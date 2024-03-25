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Саутгейт назвал капитана сборной Англии на матч с Бельгией

25 Марта 2024 • 20:53 Комментировать
Англия
...
Бельгия
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26.03 22:45

Во вторник вечером сборные Англии и Бельгии проведут товарищеский матч на «Уэмбли». «Три льва» постараются реабилитироваться перед болельщиками за субботнее поражение от Бразилии со счётом 0:1.

Главный тренер англичан Гарет Саутгейт сообщил журналистам, что с капитанской повязкой на поле выйдет полузащитник Деклан Райс. Для представителя «Арсенала» это будет 50-й матч за национальную команду.

Сборная Англии в настоящий момент ведёт подготовку к чемпионату Европы. Континентальный футбольный форум пройдёт в Германии летом.

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АНГЛИЯ БЕЛЬГИЯ
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