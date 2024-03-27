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Беллингем оценил игру Майну

27 Марта 2024 • 02:03 Комментировать
Англия
2:2
Бельгия

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о выступлении своего товарища по сборной Англии Кобби Майну.

18-летний хавбек «Манчестер Юнайтед» впервые вышел в стартовом составе английской национальной команды, отыграв до 74-й минуты в товарищеской встрече с Бельгией (2:2).

«Майну был хорошо этим вечером. Сейчас я говорю как старик, и я знаю, что вокруг него существует шумиха, но он определённо блестящий игрок, которого ждёт прекрасное будущее в «Манчестер Юнайтед» и, надеюсь, в сборной Англии», – заявил в интервью ITV Беллингем, чей гол на 95-й минуте спас англичан от поражения.

Для Кобби Майну сегодняшний матч стал вторым в составе «трёх львов». Дебют восходящей звезды состоялся 23 марта в поединке с Бразилией, где он вышел на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Сборная Англии Джуд Беллингем Кобби Майну ещё теги

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