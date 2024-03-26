Сборная Англии назвала состав на игру с Бельгией, Майну – в старте, Райс – капитан

Вечером вторника национальная сборная Англии проведёт товарищеский матч против команды Бельгии. За час до старта игры англичане огласили свой состав на игру. Выглядит он так:

Пикфорд, Конса, Чилуэлл, Райс (к), Стоунс, Данк, Фоден, Беллингем, Тоуни, Боуэн, Майну.

Отметим, что, как и было обещано ранее, Деклан Райс выйдет на поле с капитанской повязкой.

В первом мартовском матче, напомним, англичане проиграли минимально сборной Бразилии. Бельгийцы же сыграли в нулевую ничью с не самой сильной европейской сборной, сборной Ирландии.

Следить за ходом товарищеского матча можно будет в текстовой трансляции от нашего портала. Старт – в 22:45 по московскому времени!