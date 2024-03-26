Майну – третий в истории самый молодой игрок «Манчестер Юнайтед», попавший в старт сборной Англии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну получит шанс проявить себя с первых минут в товарищеском матче сборной Англии против Бельгии.

18-летний футболист вышел на замену в предыдущем поединке «трёх львов» против соперников из Бразилии (0:1), а сегодня Гарет Саутгейт решил доверить хавбеку место в основе. По информации Opta, Майну (18 лет и 342 дня) стал третьим за всю историю самым молодым представителем «Манчестер Юнайтед», попавшим в стартовый состав сборной Англии. В ещё более раннем возрасте это делали только Данкан Эдвардс (18 лет и 183 дня) и Маркус Рэшфорд (18 лет и 209 дней).

Встреча сборных Англии и Бельгии стартует в 22:45 по московскому времени.