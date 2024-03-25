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Сборная Англии выйдет на второй тайм без фамилий на футболках - известна причина

25 Марта 2024 • 17:18 Комментировать
Англия
...
Бельгия
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26.03 22:45

Во вторник вечером на «Уэмбли» сборная Англии проведёт товарищеский матч против Бельгии. На второй тайм футболисты «трёх львов» выйдут в футболках без фамилий.

Дело в том, что матч будет посвящён борьбе с болезнью Альцгеймера, где основным симптомом является потеря памяти. Отсутствие фамилий на футболках должно привлечь внимание общества к этой болезни.

Напомним, что на прошлой неделе сборная Англии принимала Бразилию. Команда Гарета Саутгейта потерпела поражение на «Уэмбли» со счётом 0:1. Автором единственного гола ближе к завершению встречи стал молодой бразильский нападающий Эндрик.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии

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АНГЛИЯ БЕЛЬГИЯ
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