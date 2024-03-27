Тони: «Майну словно скользит с мячом»

Нападающий сборной Англии Айвен Тони рассказал, что думает об игре Кобби Майну.

28-летний форвард «Брентфорда» отпраздновал свой первый гол в цветах национальной команды, реализовав пенальти в поединке с Бельгией (2:2). Для 18-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» игра тоже стала особенной: он впервые вышел в стартовом составе «трёх львов».

«Когда мне было 18 лет, я, вероятно, играл в Xbox, – высказывается Тони об успехах Майну в послематчевом интервью Sky Sports. – Майну в эти годы уже представляет сборную Англии. Он словно скользит с мячом, и он может добиться ещё большего, я уверен. Он будет на вершине», – заявил нападающий.