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Беллингем прокомментировал свой гол за сборную Англии

27 Марта 2024 • 01:29 Комментировать
Англия
2:2
Бельгия

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем спас сборную Англии от поражения в товарищеском матче против Бельгии (2:2).

Звёздный хавбек отличился на пятой компенсированной ко второму тайму минуте, установив на табло окончательный счёт.

«Мне понравилось. Я знаю, сколько глупых отзывов мы бы получили, если бы проиграли два матча подряд [23 марта англичане проиграли Бразилии]. 

Мы должны лучше использовать шансы и побеждать, но эти два матча принесут нам пользу. Я знаю, что люди будут настроены негативно, но мы должны видеть позитив», – заявил в послематчевой беседе с ITV Беллингем.

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Реал Мадрид Сборная Англии Сборная Бельгии Джуд Беллингем ещё теги

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