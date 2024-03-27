Беллингем прокомментировал свой гол за сборную Англии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем спас сборную Англии от поражения в товарищеском матче против Бельгии (2:2).

Звёздный хавбек отличился на пятой компенсированной ко второму тайму минуте, установив на табло окончательный счёт.

«Мне понравилось. Я знаю, сколько глупых отзывов мы бы получили, если бы проиграли два матча подряд [23 марта англичане проиграли Бразилии].

Мы должны лучше использовать шансы и побеждать, но эти два матча принесут нам пользу. Я знаю, что люди будут настроены негативно, но мы должны видеть позитив», – заявил в послематчевой беседе с ITV Беллингем.