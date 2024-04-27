«Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов

Каталонская «Барселона» ближайшим летом хочет усилить позицию левого вингера. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» рассматривают пятерых разных кандидатов.

Если верить источнику, «Барселона» выбирает между Габриэлом Мартинелли, Хвичей Кварацхелией, Нико Уильямсом, Лероем Сане и Каору Митомой. Каждый из перечисленных футболистов будет стоить солидных денег. «Барселона» разве что может получить по скидке Лероя Сане, у которого летом 2025 года истекает контракт с мюнхенской «Баварией».

Напомним, прошлым летом «Барселона» так и не купила игрока на замену Усману Дембеле, который перебрался в «ПСЖ». «Сине-гранатовые» сделали ставку на молодого Ламина Ямаля.