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«Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов

27 Апреля 2024 • 09:55 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
1 1.43 X 5.40 2 6.60
Через 5 ч. 58 мин.

Каталонская «Барселона» ближайшим летом хочет усилить позицию левого вингера. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» рассматривают пятерых разных кандидатов.

Если верить источнику, «Барселона» выбирает между Габриэлом Мартинелли, Хвичей Кварацхелией, Нико Уильямсом, Лероем Сане и Каору Митомой. Каждый из перечисленных футболистов будет стоить солидных денег. «Барселона» разве что может получить по скидке Лероя Сане, у которого летом 2025 года истекает контракт с мюнхенской «Баварией».

Напомним, прошлым летом «Барселона» так и не купила игрока на замену Усману Дембеле, который перебрался в «ПСЖ». «Сине-гранатовые» сделали ставку на молодого Ламина Ямаля.

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