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Витор Роке определился с планами на будущее

27 Апреля 2024 • 10:34 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
1 1.35 X 5.30 2 8.00
29.04 22:00

Нападающий «Барселоны» Витор Роке принял важное решение на фоне отсутствия регулярной игровой практики. Как сообщает издание Sport, бразильский футболист принял решение остаться в стане «сине-гранатовых» и не уходить в аренду.

Если верить источнику, Роке надеется, что сможет провести хорошую предсезонную подготовку и изменить ситуацию. Напомним, в январе «Барселона» заплатила за трансфер 19-летнего бразильца 40 миллионов евро.

Отметим, что в нынешнем сезоне Роке успел отыграть 11 матчей в чемпионате Испании, где отметился двумя забитыми голами. Также Витор успел получить одну красную карточку в Ла Лиге.

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