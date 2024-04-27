Гвардиола отпустит Бернарду Силву в «Барселону», если игрок попросит

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов расстаться сполузащитником Бернарду Силвой. По информации от издания Sport, если португалец попросит отпустить его в «Барселону», Гвардиола не станет стоять у игрока на пути.

Пока неизвестно, готовы ли «сине-гранатовые» заплатить 60 миллионов евро отступных за Бернарду. Сам полузащитник открыт к трансферу на «Камп Ноу» ближайшим летом, но у «Барселоны» может не хватить денег на сделку.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Силва отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Бернарду выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года.