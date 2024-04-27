Анчелотти: «Реал» очень близок к чемпионству»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги.
«Мы хорошо играем, меня полностью устраивает эта команда. Мы собрали прекрасный состав. Победа в Ла Лиге? Для этого нам нужно еще четыре очка, команда очень близка к золоту», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.
Напомним, что в последнем матче чемпионата Испании «королевский» клуб на выезде минимально обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. После этого успеха команда Анчелотти опережает идущую второй «Барселону» на 14 баллов.
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