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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Реал» очень близок к чемпионству»

27 Апреля 2024 • 09:05 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне испанской Ла Лиги.

«Мы хорошо играем, меня полностью устраивает эта команда. Мы собрали прекрасный состав. Победа в Ла Лиге? Для этого нам нужно еще четыре очка, команда очень близка к золоту», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Напомним, что в последнем матче чемпионата Испании «королевский» клуб на выезде минимально обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 1:0. После этого успеха команда Анчелотти опережает идущую второй «Барселону» на 14 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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