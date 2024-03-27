Киммих: «Нам нужно сохранить уверенность до Евро-2024»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился мыслями о положении дел в сборной Германии.

Немецкая национальная команда удачно провела мартовский сбор: во вторник удалось одержать волевую победу над соперниками из Нидерландов (2:1), а тремя днями ранее были обыграны французы (2:0).

«Осенью настроение в сборной было очень плохим. Теперь мы смогли победить дважды подряд. Очень здорово обыграть Францию и так отыграться сегодня. Теперь мы должны сохранить эту уверенность до Евро-2024», – заявил в послематчевом интервью Киммих.

Напомним, что финальная стадия чемпионата Европы пройдёт в Германии. Соперниками хозяев турнира будут сборные Шотландии, Швейцарии и Венгрии.