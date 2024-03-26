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Миттельштедт забил дебютный гол за сборную Германии – во втором матче

26 Марта 2024 • 23:16 Комментировать
Германия
1:1
Нидерланды
перерыв

Левый защитник сборной Германии и «Штутгарта» Максимилиан Миттельштедт забил свой дебютный гол за «бундестим». Что самое интересное, гол пришёлся на его лишь второй матч в составе национальной команды своей страны.

Случилось это в проходящей прямо сейчас игре немецкой сборной со сборной Нидерландов. На 11-й минуте матча Максимилиан замкнул пас от Джамала Мусиалы и расстрелял ворота гостей, сравняв счёт.

Напомним, что следить за текстовой трансляцией игры будущих сборных-участниц Евро-2024 можно на нашем портале. Идёт первый тайм, на табло равенство – 1:1. Нидерландская сборная почти на самом старте игры открыла счёт.

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Сборная Германии Максимилиан Миттельштедт Штутгарт ещё теги

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