Миттельштедт забил дебютный гол за сборную Германии – во втором матче

Левый защитник сборной Германии и «Штутгарта» Максимилиан Миттельштедт забил свой дебютный гол за «бундестим». Что самое интересное, гол пришёлся на его лишь второй матч в составе национальной команды своей страны.

Случилось это в проходящей прямо сейчас игре немецкой сборной со сборной Нидерландов. На 11-й минуте матча Максимилиан замкнул пас от Джамала Мусиалы и расстрелял ворота гостей, сравняв счёт.

Напомним, что следить за текстовой трансляцией игры будущих сборных-участниц Евро-2024 можно на нашем портале. Идёт первый тайм, на табло равенство – 1:1. Нидерландская сборная почти на самом старте игры открыла счёт.