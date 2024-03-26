Сборная Нидерландов забила свой самый быстрый гол с 2021 года

Счёт в матче сборных Германии и Нидерландов был открыт уже в самом начале.

Полузащитник Джоуи Верман поразил ворота немецкой команды на третьей минуте и 11-й секунде товарищеской встречи. Как отмечает Opta, для «оранжевых» это самый быстрый гол с сентября 2021 года (тогда удалось забить сборной Турции на 55-й секунде), а также самый быстрый гол в выездных матчах с сентября 2013 года (против сборной Эстонии на первой минуте и 56-й секунде).

Преимущество Нидерландов в сегодняшней игре держалось недолго: уже на 11-й минуте Германия сравняла счёт. Следить за дальнейшими событиями матча можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.