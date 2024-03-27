Кроос – о победе сборной Германии: «Несколько месяцев назад мы бы развалились»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос прокомментировал вторую подряд победу команды.

Коллектив Юлиана Нагельсманна взял верх в товарищеском матче со сборной Нидерландов (2:1). «Оранжевые» повели в счёте уже на 4-й минуте, однако хозяева поля нашли в себе силы перевернуть ход игры. В активе Крооса результативная передача, как и тремя днями ранее, когда Германия обыграла Францию (2:0).

«Я горжусь командой. Мы сохранили импульс и уверенность в себе после прошлого матча. Несколько месяцев назад, пропустив в самом начале, мы бы развалились, но сегодня такого не произошло.

Хорошая новость в том, что мы провели две отличные игры, плохая – это не принесёт нам очков на Евро. Надеюсь, уверенность останется с нами во время турнира», – цитирует Bayern & Germany Крооса.