Кроос отметился ассистом во втором подряд матче сборной Германии после возвращения

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос снова не остался без результативного действия в поединке за сборную Германии.

Голевая передача представителя «сливочных» помогла команде Юлиана Нагельсманна обыграть соперников из Нидерландов в сегодняшнем товарищеском матче (2:1). Кроос ассистировал Никласу Фюллькругу, чей гол на 85-й минуте стал победным.

Напомним, что в предыдущей товарищеской встрече – против сборной Франции – Кроос также записал на свой счёт ассист. Таким образом, в активе 34-летнего футболиста две результативные передачи в двух первых матчах за немецкую национальную команду после возвращения. Напомним, что Кроос не выступал за сборную с июня 2021 года.