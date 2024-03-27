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Тони Кроос опять придумал победный гол: сборная Германии переломила Нидерланды во Франкфурте

27 Марта 2024 • 00:43 Комментировать
Германия
2:1
Нидерланды
окончен

Сборные Нидерландов и Германии сошлись в контрольном матче. Товарищеская игра состоялась 26 марта на стадионе «Дойче банк Парк».

Протокол игры  
Германия2:1Нидерланды
  4'Веерман Йоэй (0:1)
(1:1) Миттельштедт Максимилиан11'  
(2:1) Фюллькруг Никлас85'  
Тер Штеген Марк-АндреКиммих Йозуа 78' (Раум Давид ( 78') Рюдигер АнтониоТа ДжонатанМиттельштедт Максимилиан 78' (Хенрихс Бенджамин ( 78') Андрих Роберт 59' (Гросс Паскаль ( 59') Кроос ТониМусиала ДжамалГюндоган Илкай 59' (Фюрих Крис ( 59') Вирц Флориан 73' (Мюллер Томас ( 73') Хаверц Кай 73' (Фюллькруг Никлас ( 73')
Запасные: Лено БерндБайер МаксимилианАнтон ВальдемарУндав ДенизБауманн ОливерКох Робин
Вербрюгген БартДе Лигт МаттейсВан Дейк ВиргилАке НатанДюмфрис ДензелБлинд Дэйли 89' (Виффер Матс ( 89') Схаутен Йерди 75' (Вегхорст Ваут ( 75') Веерман Йоэй 89' (Симонс Хави ( 89') Рейндерс Тиджани 66' (Тимбер Квинтен ( 66') Депай Мемфис 75' (Де Рон Мартен ( 75') Мален Дониэлл 75' (Гакпо Коди ( 75')
Запасные: Флеккен МаркГертрейда ЛютсхарелФримпонг ЖеремиБизот МаркоВейналдум Джорджиньо
26 марта. Стадион "Дойче банк Парк".

 

Хозяин Евро-2024 только товарищескими матчами проводит подготовку к домашнему турниру, и сильно расстраивает результатами. Так случилось увольнение (первое в истории сборной Германии) Флика, так и после назначения Нагельсмана были необязательные поражения. Но в марте Бундестим удивила со знаком плюсом. Суперпас Крооса, гол Вирца на седьмой секунде и повержены французы. Повержены в гостях. А теперь дома немцы принимали голландцев, недавно разбивших Шотландию.

И в этом матче случился быстрый гол. Даже два. Вот только активнее начали голландцы. Какой-то неспешный розыгрыш аута усыпил Джонатана Та. Защитника накрыл Депай, убежал к правому краю и оттуда набросил к точке пенальти. Набежавший Верман в касание пробил в «шестёрку» - 0:1. Холодный душ Германию пробудил. Хозяева захватили мяч, территорию, а всего через семь минут ответил голом защитника на гол защитника.

Розыгрыш углового на левом фланге, передача на Мусилау и поперечный пас от Джамала. На линию штрафной площади набежал Миттельштадт, который могучим ударом от перекладины вонзил мяч в сетку. С таким выстрелом Максимилиана сложно было что-то поделать – 1:1. Немцы продолжили владеть преимуществом, за первый тайм создав ещё один супермомент. Опять Мусиала обострил, Илкай Гюндоган выскочил на рандеву с голкипером и пробил точно в него.

Игра у Гюндогана, кстати, получилась не лучшим образом. Постепенно голландцы забрали себе центр поля, стали больше созидать, а Нагельсман решил Илкая поменять. На исходе часа игрового времени вместо Гюндогана и Андриха вышли Гросс и Фухрих. А голландцы атаковать продолжали. После ошибки Миттельштадта Мален убежал к лицевой линии, стянул на тер Штегена и уже на пустые ворота откатил Депаю. Вот только Мемфис умудрился промахнуться ударом с десяти метров.

Игра «оранжевых» Кумана, видимо, устраивала, только в последней трети матча произошла первая замена – Тимбер вышел вместо Рейндерса. Голландцы и правда неплохо себя чувствовали, пока Нагельсман пытался взбодрить своих футболистов перестановками – вышли Мюллер и Фюллькруг, отдыхать отправились Вирц и Хаверц. И как раз Томас немного взбодрил хозяйское нападение. Ушёл к правому краю штрафной площади и плотно пробил в ближний угол – в дело пришлось вступать Вербрюггену. Голкипер сборной Бельгии справился.

Давление Германии в концовке всё-таки сказалось. Подача с левого фланга последовала в центр штрафной площади, от плеча Фюллькруга мяч полетел в левый нижний угол, а Вербрюгген выловил его уже за линией ворот – 2:1. Волевой успех. И вновь ассистентский балл записал себе Тони Кроос, который шикарно вернулся в сборную. Вторая подряд победа Германии, оба матча в марте выиграны.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии сборная Нидерландов

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