Кроос сравнялся с Клинсманном по количеству матчей за сборную Германии – больше только у семерых

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос проводит свой 108-й матч за сборную Германии.

34-летний футболист вышел в стартовом составе в поединке команды Юлиана Нагельсманна против Нидерландов. Согласно данным Opta, Кроос настиг по количеству матчей за сборную Германии знаменитого экс-игрока Юргена Клинсманна (по 108) – они делят восьмую строчку в рейтинге всех времён. Выше в списке располагаются только Филипп Лам, Мануэль Нойер, Бастьян Швайнштайгер, Томас Мюллер, Лукас Подольски, Мирослав Клозе и Лотар Маттеус.

Тони Кроос дебютировал за немецкую национальную команду в 2010 году. Напомним, что недавно хавбек вернулся в ряды бундестим после трёхлетнего отсутствия.