Хаверц, Кроос и Гюндоган выйдут в старте сборной Германии на игру с Нидерландами

Национальная сборная Германии вечером 26 марта проведёт свой очный матч против команды Нидерландов. За час до игры команда-хозяйка грядущего Евро-2024 огласила свой состав на товарищескую встречу:

Тер Штеген, Рюдигер, Та, Киммих, Хаверц, Кроос, Мусиала, Вирц, Миттельштадт, Гюндоган (к), Андрих.

Напомним, что в первом мартовском товарищеском матче «бундестим» смогла обыграть уверенно сборную Франции (2:0). Нидерландская сборная также сыграла первый мартовский поединок удачно, разгромив сборную Шотландии.

Текстовая трансляция игры Германия – Нидерланды будет доступна на нашем портале в 22:45 по московскому времени.