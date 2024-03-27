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Мусиала: «Сейчас я показываю лучший футбол в карьере»

27 Марта 2024 • 02:48 Комментировать
Германия
2:1
Нидерланды

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала ответил на вопрос о своей текущей форме.

21-летний игрок отметился результативной передачей в товарищеском матче против сборной Нидерландов (2:1), прошедшем во вторник.

«Нахожусь ли я сейчас в своей лучшей форме? Да, я чувствую, что прямо сейчас показываю свой лучший футбол в карьере. Я понимаю, что сделал шаг вперёд. Мне удаётся забивать и ассистировать, что привлекает внимание.

Я стабильно играл весь сезон, но иногда мне не хватало результативных действий, а в 2024 году всё складывается удачно и в этом плане. Хочу продолжать в том же духе, буду усердно работать», – сказал в интервью SportBild Мусиала.

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