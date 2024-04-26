Назван неожиданный кандидат на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

Летом в «Манчестер Юнайтед» может смениться главный тренер. Не исключено, что Эрик тен Хаг будет отправлен в отставку – решение по будущему нидерландского специалиста, судя по всему, будет приниматься по завершению сезона.

Как сообщает TodoFichajes, ссылаясь на TEAMtalk, кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» является Эдин Терзич. В настоящий момент этот специалист возглавляет дортмундскую «Боруссию».

Отмечается, что интерес к 41-летнему Терзичу также проявляется другой клуб Английской премьер-лиги – «Вест Хэм».

Добавим, что под руководством Терзича «Боруссия» добралась до полуфинала Лиги чемпионов.