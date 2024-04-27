Тухель дал оценку игре Дайера в «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался об игре новичка команды Эрика Дайера. Англичанин присоединился к немецкому гранду в зимнее трансферное окно.

«Я доволен игрой Эрика. Дайер оправдывает все ожидания. Это топовый игрок и важный персонаж в нашей игре. Он достоин награды за свое выступление», - передает слова специалиста Bulinews.

В текущем сезоне Дайер поучаствовал в 12 поединках немецкого коллектива, в которых не отметился голевыми действиями.

Добавим, что в чемпионате Германии «Бавария» проиграла титульную гонку «Байеру». В Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала, где встретится с мадридским «Реалом».