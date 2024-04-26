Хёнесс: «Моя жена сразу сказала, что если Алонсо – человек с характером»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о кандидатах на пост главного тренера «Баварии».

«Про Хаби Алонсо моя жена сразу сказала: если он человек с характером, то не перейдет, а если он бесхарактерный и ответит согласием, то такой тренер вам и не нужен. Как и всегда, она оказалась права», - приводит слова функционера Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о переговорах между «Баварией» и Ральфом Рангником.

По данным журналиста, мюнхенский клуб обсуждает с рулевым сборной Австрии условия работы, переговоры находятся на конкретной стадии. Отмечается, что стороны не обсуждают зарплату.

Рангник пока хочет знать лишь о проекте, долгосрочных планах и трансферах (входящих и исходящих).