Кейн получит от «Баварии» дополнительные 250 тысяч евро

Центральный форвард Гарри Кейн получит бонус от руководства мюнхенской «Баварии». Об этом сообщается на страницах Bild.

Согласно сведениям источника, английский бомбардир будет вознагражден за свою результативность в этом сезоне. Размер премии составит 250 тысяч евро.

В трудовом договоре Кейна предусмотрено вознаграждение, если он сделает более 40 результативных действий в сезоне. На данный момент на счету Гарри 40 забитых мячей и 13 голевых передач в 41 матче.

Англичанин присоединился к «Баварии» летом прошлого года. За его трансфер мюнхенцы заплатили «Тоттенхэму» 110 миллионов евро.