Тухель высказался о «Реале» перед полуфиналом Лиги чемпионов

«Мы просматривали игры «Реала» с нашими аналитиками. Можно даже не заметить, как «сливочные» начнут забивать. У этой команды игроки с невероятными индивидуальными качествами, они отлично действуют в переходных фазах. «Реал» всегда представляет угрозу и умеет побеждать. Эта команда способна выстоять в самые тяжелые моменты», - передает слова тренера Bayern & Germany.