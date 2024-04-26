Вирц – главная цель «Баварии» на 2025 год

«Бавария» попробует переманить в свои ряды полузащитника «Байера» Флориана Вирца в следующем году.

20-летний футболист не покинет ряды «фармацевтов» предстоящим летом, поэтому многочисленным топ-клубам, заинтересованным в его приобретении, придётся подождать до 2025 года. Согласно информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство «Баварии» уже определило Вирца в качестве приоритетной трансферной цели на лето следующего года. Мюнхенский гранд, как ожидается, будет готов потратить сумму, превышающую 100 млн евро.

Флориан Вирц вполне допускает переход в «Баварию»: он рассматривает клуб как промежуточный этап перед отъездом за границу, который запланирован на будущее.