Санчо готов остаться в «Манчестер Юнайтед»

Вингер Джедон Санчо, арендованный дортмундской «Боруссией», вполне может вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг с высокой вероятностью будет отправлен в отставку после завершения сезона – как известно, это ключевой фактор в вопросе будущего Санчо. По обновлённым сведениям журналиста Руди Галетти, англичанин открыт для возвращения и вполне может получить новый шанс проявить себя в составе «красных дьяволов» в начале следующей кампании. 24-летний футболист хотел бы обсудить свою роль с новым тренером «Манчестер Юнайтед», прежде чем принимать итоговое решение.

Джедон Санчо провёл 15 матчей за дортмундскую «Боруссию» в период аренды, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.